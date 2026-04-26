Un cane è stato protagonista di un procedimento legale, portando alla luce una vicenda che mette in discussione la considerazione degli animali come semplici oggetti. La vicenda riguarda la richiesta di riconoscimento dei diritti di un animale, evidenziando come il tema sia ancora aperto nel dibattito giuridico e sociale. La storia ha suscitato attenzione e ha sollevato domande sulla tutela e il trattamento degli animali nel sistema legale.

Gli animali non sono oggetti. E prima o poi questo concetto dovrà passare da qualche pertugio legislativo o da una voragine etica. Buffa e necessaria è la risata grottesca, deformata con un ultimo sbaffo senza suono eppure tragicamente vero, che propone l’attrice e regista franco-svizzera Laetitia Dosch con Un cane a processo. “Ispirato a fatti realmente accaduti” si dice spesso, e mai come in questo caso la definizione è pertinente: in Svizzera, infatti, non molto tempo fa, un cane che aveva morso tre persone – senza ucciderle né menomarle in modo irreparabile – è stato soppresso, pardon, ammazzato per legge. Pare non accadesse dal Medioevo. Dosch veste così i panni di Avril, un’avvocata delle cause perse che accetta un ultimo caso per evitare il licenziamento da parte del suo giovane capo arrapato e vanesio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un cane a processo, la parabola di Cosmos tra farsa e tribunale che insegna che gli animali non sono oggetti

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