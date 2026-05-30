Porta illegalmente dal Marocco un cane malato di rabbia vaccinazione per 5mila animali

Un uomo è stato fermato mentre tentava di portare illegalmente un cane malato di rabbia dal Marocco. La polizia ha scoperto che il cane non era stato vaccinato. Le autorità hanno ordinato la vaccinazione obbligatoria contro la rabbia per tutti i cani e i gatti, coinvolgendo circa 5.000 animali. La procedura riguarda anche i cani provenienti dall’estero. Il trasporto irregolare è stato interrotto e sono in corso accertamenti sulle misure di controllo sanitario.

Un cane arrivato illegalmente dal Marocco è risultato positivo alla rabbia dopo la comparsa di gravi sintomi neurologici. L’animale è stato soppresso e il virus è stato confermato dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. L’Ulss 2 di Treviso ha disposto la vaccinazione antirabbica obbligatoria per tutti gli animali domestici nel Comune di Vittorio Veneto. Un caso di rabbia accertato in un cane meticcio ha fatto scattare l’allerta sanitaria a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove le autorità hanno disposto la vaccinazione antirabbica obbligatoria per tutti i cani e i gatti domestici presenti nel territorio comunale. L’animale, appartenente a una cittadina residente nella frazione di San Giacomo di Veglia, era stato portato in una clinica veterinaria dopo la comparsa di sintomi neurologici compatibili con la malattia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Torno dal mio CANE, 1 ANNO DOPO: non sta bene..

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