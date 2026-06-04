ci sono atti di violenza che non vanno archiviati

Durante il festival degli archivi, si è discusso di atti di violenza che non devono essere dimenticati o archiviati. La riflessione si concentra sul valore di ciò che si riesce a conservare e su ciò che invece manca nei documenti storici. Il tema di quest'anno, «quello che non c’è», sottolinea l’importanza di ricostruire anche le assenze per comprendere meglio il passato.

Archivissima, il festival degli archivi, quest'anno ha come tema «quello che non c'è». Perché in un archivio conta quello che si riesce a trovare ma anche quello che manca. O che si credeva mancasse. Ecco perché tra i tanti incontri è importante quello che si terrà sabato, alle 11, al Circolo dei lettori di Torino: «Le verità ritrovate sulle stragi nazifasciste». In questa occasione Marco De Paolis, Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello di Roma, racconterà della sua lunga esperienza nella caccia a crimini di guerra rimasti sepolti per decenni. Un ambito in cui è uno dei massimi esperti in Europa: tra il 2002 e il 2018, come pubblico ministero, ha effettuato indagini penali relative a oltre 450 procedimenti per eccidi di civili e di militari italiani, commessi in Italia e all'estero dopo l'otto settembre 1943. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La violenza non ha genere.

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