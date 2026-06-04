Chrome Sky Clouds in arrivo il nuovo album per Ghost Record Pre-Save attivo
Il nuovo album dei Chrome Sky, intitolato “Clouds”, sarà disponibile dal 17 giugno sui principali negozi digitali. L’album sarà pubblicato da Ghost Record. È possibile effettuare il pre-salvataggio dell’album.
Fuori Mercoledì 17 Giugno, nei principali digital stores, il nuovo album dei Chrome Sky dal titolo “Clouds”. L’album, sarà disponibile anche negli stores della Ghost Record e della Crashsound Distribution. I Chrome Sky hanno pubblicato il digitale il singolo “Who Am I”, disponibile nelle principali piattaforme digitale e che sarà incluso nell’album. Attivo da oggi il link-pre-save di “Clouds” https:bfan.linkclouds-24 Chrome Sky è il risultato di una collaborazione decennale tra il poliedrico cantante e cantautore Paolo Miano e il creativo compositoreprogrammatore Mario Ferrarese, con l’obiettivo di creare un nuovo genere che fonde metal, industrial, trance, prog, goth e molte altre influenze in uno scenario unico e inesplorato, con la voce come unico elemento umano su uno sfondo strumentale interamente programmato (chitarre incluse). 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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