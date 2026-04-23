Chrome Sky pubblicato il nuovo singolo Who Am I Ghost Record Believe

È stato pubblicato il nuovo singolo dei Chrome Sky intitolato “Who Am I”. Il brano è disponibile sui principali digital store ed è stato distribuito dalla Ghost Record. Questa è la prima uscita del gruppo nel 2024. Il singolo segue altre pubblicazioni della band e si inserisce nel loro percorso musicale. Chrome Sky ha annunciato l’uscita attraverso i canali ufficiali.

Fuori nei principali digital stores il nuovo singolo dei Chrome Sky dal titolo “Who Am I” pubblicato per la Ghost Record. Il singolo è disponibile anche negli stores della Ghost Record e della Crashsound Distribution. “Who Am I” Una canzone sulla ricerca dell’identità si sviluppa con una struttura asimmetrica, riff accattivanti, melodie insolite e un ritornello ossessionante che ti rimarrà in testa per sempre. Chrome Sky è il risultato di una collaborazione decennale tra il poliedrico cantante e cantautore Paolo Miano e il creativo compositoreprogrammatore Mario Ferrarese, con l’obiettivo di creare un nuovo genere che fonde metal, industrial, trance, prog, goth e molte altre influenze in uno scenario unico e inesplorato, con la voce come unico elemento umano su uno sfondo strumentale interamente programmato (chitarre incluse).🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Chrome Sky, pubblicato il nuovo singolo “Who Am I” (Ghost Record/Believe) Notizie correlate Chrome Sky, “Who Am I” , è il nuovo singolo per Ghost Record/BelieveTornano i Chrome Sky a distanza di quattro anni, dal loro ultimo lavoro, con il nuovo singolo “Who Am I”. Max Marcolini pubblica il nuovo singolo “Infinity” (Ghost Record/Believe)La Ghost Record è orgogliosa di annunciare l’ingresso in roster di Max Marcolini (chitarrista e arrangiatore di Zucchero Sugar Fornaciari). Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Google Cloud Next '26: l'era dell'IA agentica sbarca a Las Vegas. Date, programma, eventi; Citi Wealth presenta 'Citi Sky': un assistente virtuale basato sull'IA, sviluppato con le tecnologie di Google Cloud e Google DeepMind; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Come trovare il link diretto al Profilo di Google Discover. Chrome Sky, Who Am I , è il nuovo singolo per Ghost Record/BelieveTornano i Chrome Sky a distanza di quattro anni, dal loro ultimo lavoro, con il nuovo singolo Who Am I. Il brano anticipa l’album di prossima pubblicazione. Who Am I, verrà rilasciato Mercoledì 22 ... atomheartmagazine.com Sabato 11 aprile Elba Sky Trail. Gara straordinaria di 28 km, con ferrata del Monte Capanne, dove la vista è spaziale. Bellissimo arrivo con mia figlia che mi accompagna al traguardo - facebook.com facebook [ #LESSERAFIM di Oggi] 04042026 @ Google Pixel presents ANOTHER SKY #KAZUHA # #LE_SSERAFIM # x.com