I Chrome Sky tornano dopo quattro anni con un nuovo singolo intitolato “Who Am I”, pubblicato da Ghost RecordBelieve. La band italiana si riunisce per questa uscita, segnando il loro ritorno nel panorama musicale. Il brano rappresenta il primo lavoro dopo un lungo periodo di assenza, senza anticipazioni o dettagli sulla produzione. La pubblicazione è disponibile attraverso le piattaforme di distribuzione digitale.

Tornano i Chrome Sky a distanza di quattro anni, dal loro ultimo lavoro, con il nuovo singolo “Who Am I”. Il brano anticipa l’album di prossima pubblicazione. “Who Am I”, verrà rilasciato Mercoledì 22 Aprile nei principali digital stores via Believe, e negli store della Ghost RecordCrashsound Distribution. “Who Am I” Una canzone sulla ricerca dell’identità si sviluppa con una struttura asimmetrica, riff accattivanti, melodie insolite e un ritornello ossessionante che ti rimarrà in testa per sempre. Attivo il Pre-Save del singolo https:bfan.linkwho-am-i-7 Chrome Sky è il risultato di una collaborazione decennale tra il poliedrico cantante e...🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Chrome Sky, “Who Am I” , è il nuovo singolo per Ghost Record/Believe

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