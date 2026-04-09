Dopo settimane di trattative, è arrivata la conferma che l'ex allenatore sarà il nuovo tecnico della squadra, con un accordo che prevede un contratto fino al 2028 e un compenso annuale di cinque milioni più bonus. L’annuncio ufficiale dovrebbe essere comunicato entro le prossime 24 ore. Questa scelta rappresenta il primo passo della società per definire il nuovo progetto tecnico della squadra.

Il primo passo arriva quando i botti di Capodanno sono pronti ad illuminare le città: la Juventus bussa alla porta di Luciano Spalletti e gli fa sapere che alla Continassa hanno intenzione di anticipare i tempi. Tradotto: finire dentro alle prime quattro in campionato non è più dirimente per rinnovare il contratto in scadenza a giugno perché c’è la volontà di guardare oltre e di dare vita ad un progetto fino al 2028. Luciano fa melina, la Juventus aspetta, domani la fumata bianca o, forse, già oggi se gli ultimissimi tecnicismi troveranno la loro collocazione: forza dell’empatia, del gioco, della curiosità e della partecipazione di chi osserva il nuovo corso da vicino o con gli occhi del tifoso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus-Spalletti, fumata bianca: entro 24 ore l'annuncio del rinnovo fino al 2028

Juventus-Spalletti, Fumata Bianca: Rinnovo fino al 2028 entro PasquaLa Juventus blinda il proprio futuro tecnico: il rinnovo di Luciano Spalletti è in fase di risoluzione definitiva, con la firma sul nuovo contratto...

Juventus-Spalletti, rinnovo totale: firma fino al 2028 e poteri sul mercatoLuciano Spalletti e la Juventus blindano il futuro con un accordo strategico fino al 2028, ponendo fine alle speculazioni sulla guida tecnica...

Temi più discussi: Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: cifre e durata, atteso l'annuncio ufficiale; Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; Rinnovo Spalletti, tutto fatto: quando arriva l'annuncio Juve e il ruolo di Chiellini; Juve, ecco le ultime sui rinnovi di Spalletti e Vlahovic: la situazione è questa.

Juventus-Spalletti, rinnovo fino al 2028: annuncio entro 24 ore. È lui l’uomo della ripartenzaJuventus-Spalletti, rinnovo fino al 2028: annuncio entro 24 ore. È lui l’uomo della ripartenza La fumata bianca è ormai imminente. La Juventus è pronta ... tuttojuve.com

Spalletti rinnoverà con la Juventus fino al 2028Luciano Spalletti rinnoverà il contratto con la Juventus fino al 2028 a prescindere dalla qualificazione in Champions. Fumata bianca nelle prossime ore. ilnapolista.it

SPALLETTI PAZZO DI ÉDERSON Il centrocampista lascerà l’Atalanta al termine della stagione e, come riportato su Tuttosport, la Juve vuole provarci seriamente VI PIACEREBBE IN BIANCONERO #Éderson #Juventus #SpazioJ - facebook.com facebook

Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: tra oggi e domani l'annuncio ufficiale x.com