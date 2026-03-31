La società sportiva sta finalizzando il rinnovo del contratto con l’allenatore, con un accordo che durerà fino al 2028. La firma sul nuovo contratto è prevista entro le festività pasquali, segnando un passo importante per la continuità tecnica della squadra. L’accordo si inserisce in un processo di stabilizzazione del team per le prossime stagioni.

La Juventus blinda il proprio futuro tecnico: il rinnovo di Luciano Spalletti è in fase di risoluzione definitiva, con la firma sul nuovo contratto attesa entro Pasqua. L’accordo, che dovrebbe estendere il legame tra l’allenatore toscano e il club bianconero fino al 2028, certifica la totale sintonia con la dirigenza e la volontà di proseguire un progetto tecnico giudicato vincente a prescindere dal piazzamento Champions League. Spalletti, che ha sfruttato la sosta nazionali per limare gli ultimi dettagli burocratici, si presenterà alla sfida di lunedì 6 aprile contro il Genoa con la forza di un mandato pluriennale rinnovato. Il ritardo formale nell’annuncio nasconde un retroscena legato all’organigramma societario: la Juventus ha scelto di attendere la fine dell’inibizione dell’amministratore delegato Damien Comolli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Spalletti, Fumata Bianca: Rinnovo fino al 2028 entro Pasqua

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