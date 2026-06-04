Chivu blindato dall’Inter | accordo per il rinnovo dell’allenatore fino al 2028 Quando arriverà la firma

Da calcionews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’accordo tra l’allenatore romeno e l’Inter prevede il rinnovo del contratto fino al 2028. La firma ufficiale non è ancora stata apposta, ma l’accordo è stato raggiunto e definito. La collaborazione tra il tecnico e il club continuerà secondo le condizioni stabilite, senza indicazioni di modifiche o variazioni. La durata del nuovo contratto conferma la volontà di mantenere stabile la guida tecnica della squadra nel lungo termine.

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Chivu rinnova con l’Inter: accordo con l’allenatore romeno fino al 2028. Quando ci sarà la firma. Il connubio professionale tra la Milano nerazzurra e la sua guida tecnica è destinato a proseguire nel segno della continuità e dell’ambizione. Al termine di un’annata sportiva esaltante, i vertici societari hanno sciolto le ultime riserve strategiche per blindare la panchina. L’Inter e Cristian Chivu proseguono insieme, confermando la totale sintonia d’intenti nata e maturata nel corso dei mesi passati all’ombra di San Siro. Lo riporta Sky. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Una conferma nel segno della continuità tecnica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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