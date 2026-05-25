Rinnovo Chivu manca solo la firma | prolungamento fino al 2028 c’è la fiducia dell’Inter
L’accordo tra il difensore e l’Inter è quasi concluso, con la firma prevista a breve. Il rinnovo prolunga il contratto fino al 2028 e prevede un aumento dello stipendio. Il giocatore ha segnato due gol nell’ultima partita, e il tecnico nerazzurro ha espresso fiducia nel proseguimento della collaborazione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le parti sono in fase di definizione.
di Paolo Moramarco Rinnovo Chivu, manca solo la firma: dopo il doblete, il tecnico nerazzurro estende il contratto e vedrà aumentato lo stipendio. Nei prossimi giorni Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, sarà nuovamente in sede, non solo per discutere di mercato, ma anche per mettere la firma sul rinnovo del contratto fino al 2028. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la formalità diventerà presto definitiva negli uffici della Lega, rispettando la prassi nerazzurra di non iniziare le stagioni con un tecnico in scadenza. Premiata la scommessa su Chivu. Il rinnovo certifica il successo della scelta di Beppe Marotta e della dirigenza: Chivu ha centrato il doblete (Scudetto e Coppa Italia), un risultato storico, ottenuto in passato solo da José Mourinho. 🔗 Leggi su Internews24.com
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