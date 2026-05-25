Rinnovo Chivu manca solo la firma | prolungamento fino al 2028 c’è la fiducia dell’Inter

Notizia in breve

L’accordo tra il difensore e l’Inter è quasi concluso, con la firma prevista a breve. Il rinnovo prolunga il contratto fino al 2028 e prevede un aumento dello stipendio. Il giocatore ha segnato due gol nell’ultima partita, e il tecnico nerazzurro ha espresso fiducia nel proseguimento della collaborazione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le parti sono in fase di definizione.