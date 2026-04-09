Rinnovo Spalletti accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028 Gli ultimi aggiornamenti e quando arriverà l’ufficialità

La Juventus ha raggiunto un accordo con l’allenatore toscano per il rinnovo del contratto fino al giugno 2028. L’intesa tra le parti è stata definita e si attende solo l’annuncio ufficiale. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo le pratiche burocratiche e le comunicazioni interne del club. La decisione rappresenta un prolungamento importante per la guida tecnica della squadra.

di Marco Baridon Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora fino al giugno del 2028. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti. La Juve blinda il proprio futuro tecnico confermando la fiducia a Luciano Spalletti. Le parti hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il nuovo vincolo sarà valido fino a giugno 2028, prolungando di fatto il rapporto per altri due anni rispetto alla scadenza precedente. L’allenatore toscano continuerà dunque a guidare il progetto bianconero, garantendo quella continuità tattica necessaria per puntare ai vertici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamenti e quando arriverà l’ufficialità Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamentidi Angelo CiarlettaRinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora fino al giugno del 2028. Rinnovo Spalletti, ecco quando può arrivare l’ufficialità del prolungamento del tecnico con la Juventusdi Angelo CiarlettaRinnovo Spalletti, ecco quando può arrivare l’ufficialità del prolungamento del tecnico toscano con la Juventus. Temi più discussi: Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; La firma di Spalletti con la Juventus slitta, il vero motivo del rinnovo mancato; Spalletti, ormai manca solo la firma per il rinnovo: tutte le cifre e quando può arrivare l'annuncio; La fiducia di Spalletti può favorire il rinnovo di Vlahovic: svelato il reale ostacolo nell'accordo con la Juventus. Juventus, ecco il rinnovo di Spalletti! Domani l’ufficialità?Allontanati ogni tipo di malumori: Luciano Spalletti ha firmato il suo rinnovo con la Juventus che lo legherà al club fino al 2028 ... juvenews.eu Tra oggi pomeriggio e domani la firma di Spalletti sul rinnovo con la Juve: ecco quando arriverà l’annuncio12:31 - COUNTDOWN PER IL RINNOVO DI SPALLETTI - Tra oggi pomeriggio e domani, Luciano Spalletti dovrebbe firmare il rinnovo con la Juventus fino al 2028. Nel frattempo il tecnico di Certaldo ... tuttojuve.com Luciano #Spalletti ha raggiunto un accordo totale con la #Juve per il rinnovo del contratto Il nuovo vincolo sarà valido fino a giugno 2028, prolungando di altri due anni il legame tra il tecnico e il club bianconero L'annuncio ufficiale della firma è atteso - facebook.com facebook Juventus-Spalletti, è fatta per il rinnovo: sarà annunciato nelle prossime ore #SkySport #SkySerieA x.com