Tra Izzo e Raffaella Fico è finita L' annuncio | Scelta dolorosa ma necessaria

Tra Izzo e Raffaella Fico si è conclusa la loro relazione. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il difensore ha comunicato di aver preso una decisione difficile, ma necessaria, spiegando di aver scelto di allontanarsi volontariamente dalla showgirl. Ha aggiunto che questa pausa di riflessione nasce da un momento personale complicato e richiede tempo per essere affrontata.

Attraverso un messaggio social Armando Izzo ha fatto chiarezza sulla relazione con Raffaella Fico. Il difensore partenopeo, 34 anni, ha annunciato il volontario allontanamento dalla showgirl, parlando di “pausa di riflessione” per un momento personale complesso che richiede tempo.Il calciatore ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Raffaella Fico è tornata single? Con Armando Izzo è già finita? Scoppia il gossip, ma lui fa una scelta drasticaVoci, sospetti e mezze smentite: intorno alla relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo, nelle ultime settimane, si è addensata più di una nuvola.

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E’ finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: “La rottura prima di Pasqua, lei avrebbe già lasciato casa” https://nap.li/Z2R2 - facebook.com facebook