Cristina Basso in Dalla Libera, 46 anni, operatrice sociosanitaria, è deceduta dopo aver avuto un malore improvviso pochi minuti dopo essere rientrata a casa. La donna aveva chiesto al marito di andare a prendere i figli a scuola, e successivamente si è sentita male. La tragedia si è consumata nelle vicinanze di Ca’ Solaro e Favaro Veneto, zone in cui era molto conosciuta.

Un malore improvviso, pochi minuti dopo essere rientrata a casa, ha strappato alla vita Cristina Basso in Dalla Libera, 46 anni, operatrice sociosanitaria molto conosciuta tra Ca’ Solaro e Favaro Veneto. Una giornata come tante si è trasformata in una tragedia che ha lasciato sotto shock familiari, amici e un’intera comunità. La donna aveva appena finito il turno di lavoro quando è tornata a casa nel primo pomeriggio di martedì. Da quel momento, la situazione è precipitata rapidamente fino al drammatico epilogo. Il malore improvviso dopo il ritorno a casa. A raccontare gli ultimi istanti è il marito Matteo, ancora sconvolto per quanto accaduto.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Chiede al marito di andare a prendere i figli a scuola, poi la tragedia: Cristina muore così

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