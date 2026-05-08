Il caso si chiude grazie alla Minetti, che conferma l'assenza di elementi per modificare la decisione presa. Sono molte le persone che dovranno chiedere scusa, non solo il Fatto e Bianca Berlinguer. La questione riguarda anche l'adozione di un bambino, un episodio che ha suscitato molte discussioni e commenti pubblici. Finisce così una vicenda che ha tenuto banco nelle ultime settimane, con un pronunciamento ufficiale che chiude il caso.

Saranno in tanti a doversi scusare, non solo il Fatto o Bianca Berlinguer. L'adozione del piccolo uruguaiano malato da parte di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani è così regolare che la Procura generale di Milano è «costretta» ad ammettere di aver fatto un buon lavoro: «I documenti arrivati dall'Interpol non sono tali da comportare una modifica nel parere trasmesso al ministero della Giustizia in merito alla grazia», concessa dal Quirinale all'ex consigliera regionale lombarda condannata a 3 anni e 11 mesi per i casi Ruby e Rimborsopoli. Ribadita dunque «la correttezza della decisione assunta nei mesi scorsi», poi messa in discussione dalle ricostruzioni finora errate del Fatto, compresa la presunzione che il bimbo dovesse per forza essere curato in Italia e non a Boston.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grazia alla Minetti, il caso è chiuso. "Nessun elemento per mutare parere"

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