Chiede fino a 15 euro al giorno per la droga e picchia la madre dopo l' ennesimo rifiuto | arrestata 23enne
Una donna di 23 anni è stata arrestata dopo aver aggredito la madre, a seguito di un rifiuto di consegnarle denaro. La giovane avrebbe chiesto fino a 15 euro al giorno per acquistare droga. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La donna è stata fermata con l’accusa di violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale.
La polizia ha arrestato una giovane catanese di 23 anni che, nei giorni scorsi, si sarebbe resa protagonista, di un episodio di violenza nei confronti della madre, al culmine dell’ennesima richiesta di denaro da destinare all’acquisto di dosi di droga. A chiedere aiuto ai poliziotti è stata la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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