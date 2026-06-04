Chiede fino a 15 euro al giorno per la droga e picchia la madre dopo l' ennesimo rifiuto | arrestata 23enne

Notizia in breve

Una donna di 23 anni è stata arrestata dopo aver aggredito la madre, a seguito di un rifiuto di consegnarle denaro. La giovane avrebbe chiesto fino a 15 euro al giorno per acquistare droga. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La donna è stata fermata con l’accusa di violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale.