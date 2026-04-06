Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di violenza domestica. Secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito l’ex moglie dopo che lei aveva rifiutato di aiutarlo con questioni legate alla droga. L’episodio si è verificato in una zona residenziale nel centro della città. La donna ha chiamato le forze dell’ordine, intervenute prontamente sul posto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella notte di venerdì 5 aprile 2026, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri nel quartiere Pianura di Napoli, dopo aver aggredito la sua ex moglie. L’episodio è avvenuto quando la donna si è rifiutata di contribuire con del denaro all’acquisto di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riportato dall’Arma, la vittima ha subito traumi e contusioni che necessitano di un periodo di guarigione di circa 30 giorni. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine della Stazione di Rione Traiano ha permesso di mettere fine a una situazione di grande tensione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Arrestato per violenza: picchia l’ex moglie dopo il rifiuto di aiutarlo con la droga.

Leggi anche: Violenza di genere, picchia la ex moglie e la minaccia: arrestato 58enne

Violenza in famiglia ad Assisi. Picchia la moglie e porta prostitute a casa, arrestatoAncora maltrattamenti in famiglia, gli agenti del Commissariato hanno arrestato, in flagranza di reato un sessantenne italiano, gravato da precedenti...

Temi più discussi: Napoli, picchia la moglie con una cassa bluetooth: arrestato 48enne; Picchia e minaccia la moglie incinta con una katana, arrestato un diciannovenne; Picchia la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato. I maltrattamenti andavano avanti da anni; Violenza in famiglia ad Assisi. Picchia la moglie e porta prostitute a casa, arrestato.

Segni, picchia la compagna e la spinge giù dalle scale: 55enne arrestato dai carabinieriTre persone in carcere è il bilancio dell’attività dei carabinieri di Colleferro. Un 55enne è stato arrestato per maltrattamenti a Segni. Ha picchiato la compagna, spingendola giù dalle scale. fanpage.it

Mi hai rubato le calze e picchia la zia di 89 anni: arrestatoA Riposto un 69enne urla Mi hai rubato le calze e picchia la zia di 89 anni. Arrestato per lesioni personali gravissime e allontanato da casa. quotidianodiragusa.it

Momenti di paura per una famiglia sequestrata da un 28enne armato di coltello nel quartiere Casilino a Roma. I poliziotti hanno fatto irruzione in casa e lo hanno arrestato. facebook

Monserrato, scoperto da un carabiniere fuori servizio mentre cerca di rubare una Vespa: arrestato x.com