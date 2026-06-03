Ti squarto maranza minacciano di morte il sindaco a Porto San Giorgio

“Io ti squarto e gli altri sanno dove trovarti. Stai attento, ti facciamo fare una brutta fine” Porto San Giorgio (Fermo), 3 giugno 2026di Fabio Castori – (www.ilrestodelcarlino.it) – Minacce di morte gravi quelle rivolte dai componenti di una banda di maranza al sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, durante i controlli dei vigili e della polizia in spiaggia, ai quali era presente. Un episodio inquietante che lascia una scia di rabbia e amarezza: praticamente il primo cittadino è stato preso di mira soltanto perché in quel momento stava facendo il suo dovere. “Se pensano di mettermi paura si sbagliano – ha commentato il sindaco – Anzi, certe minacce mi servono solo da stimolo per fare sempre meglio per la sicurezza, la legalità e la salvaguardia dei cittadini per bene. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Maranza lanciano petardi contro la gente: situazione insostenibile!

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