Ti squarto maranza minacciano di morte il sindaco a Porto San Giorgio
Un gruppo di persone minaccia di morte il sindaco durante un episodio a Porto San Giorgio, con frasi come “Ti squarto”. Nel quartiere, gruppi di giovani, definiti “maranza”, controllano le strade con i loro cani di grossa taglia. Spesso, entrano in supermercati, saccheggiandoli regolarmente, con azioni che si ripetono ogni pochi giorni. La situazione si ripete senza interruzioni, creando tensione tra residenti e forze dell’ordine.
“Io ti squarto e gli altri sanno dove trovarti. Stai attento, ti facciamo fare una brutta fine” Porto San Giorgio (Fermo), 3 giugno 2026di Fabio Castori – (www.ilrestodelcarlino.it) – Minacce di morte gravi quelle rivolte dai componenti di una banda di maranza al sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, durante i controlli dei vigili e della polizia in spiaggia, ai quali era presente. Un episodio inquietante che lascia una scia di rabbia e amarezza: praticamente il primo cittadino è stato preso di mira soltanto perché in quel momento stava facendo il suo dovere. “Se pensano di mettermi paura si sbagliano – ha commentato il sindaco – Anzi, certe minacce mi servono solo da stimolo per fare sempre meglio per la sicurezza, la legalità e la salvaguardia dei cittadini per bene. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Maranza lanciano petardi contro la gente: situazione insostenibile!
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