Chicco di grano

Nel laboratorio dedicato al fiume di Topino, è stata letta una selezione di pagine dal libro pubblicato nel 2024 da L’Ippocampo. L’opera è scritta da Alice Melvin e William Snow. La sessione si è concentrata sulla narrazione delle vicende e delle caratteristiche del fiume, accompagnando i partecipanti attraverso un percorso letterario e visivo. La lettura ha coinvolto i presenti, offrendo uno spaccato delle storie e delle immagini legate al corso d’acqua.

Laboratorio – Il fiume di Topino. Lettura di alcune pagine tratte da Il fiume di Topino (L’Ippocampo edizioni, 2024) di Alice Melvin e William Snow.A seguire, un laboratorio sensoriale in cui i partecipanti viaggeranno lungo il fiume a bordo di una barca immaginaria costruita con il movimento del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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