Chicco Allotta | Sono un siciliano di prima generazione

Da funweek.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 10 aprile 2026 è stato pubblicato il nuovo album di Chicco Allotta e The Groovers, intitolato ‘Segundagenie’. Dal disco è stato estratto il singolo ‘Jungle Ciuri 2’. Chicco Allotta si definisce un siciliano di prima generazione.

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Lo scorso 10 aprile 2026 è uscito ‘Segundagenie’, l’album di Chicco Allotta and The Groovers dal quale è stato estratto il singolo ‘Jungle Ciuri 2.0’ per la rotazione radiofonica: ecco in anteprima per Funweek il videoclip del brano e un’intervista con questo geniale artista ‘siculo-britannico’ Con il singolo ‘Jungle Ciuri 2.0’, il mitico Chicco Allotta hacompiuto un’operazione artistica audace, trasformando uno dei simboli più solari e stereotipati della tradizione siciliana in un canto di protesta ironico e malinconico. Il brano non si limita a citare il celebre ritornello folk di ‘Ciuri Ciuri’, ma lo decostruisce profondamente, trascinandolo in una dimensione contemporanea e fortemente introspettiva. 🔗 Leggi su Funweek.it

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