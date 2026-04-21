25 aprile in ricordo di Chicco Simone

Il Comune di La Loggia ha organizzato una cerimonia per la posa di una pietra d’inciampo dedicata a Chicco Simone, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen e deceduto il 24 aprile 1945. L’evento si è svolto in occasione del 25 aprile, giorno della Liberazione. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato alla commemorazione.

Il Comune di La Loggia ha organizzato una cerimonia per la posa di una pietra d’inciampo dedicata a Chicco Simone, deportato nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen e deceduto il 24 aprile 1945. L’iniziativa rappresenta un momento di memoria e riflessione collettiva e sarà anche.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Verso il 25 Aprile. Il ricordo degli eccidi. Cerimonia a PorottoSi sono aperti ieri e proseguiranno fino a giovedì 30 aprile gli appuntamenti programmati dal comitato celebrazioni 25 aprile, con il coordinamento... Serale Amici 25: le prime parole di Simone Galante dopo l’eliminazioneSubito dopo l’eliminazione dal Serale di Amici 25, Simone Galante ha raccontato a caldo le sue sensazioni.