Dopo il grande successo dell’edizione 2025, che ha attirato più di 120.000 spettatori, Radio 105 annuncia il 105 Summer Festival 2026. Il tour musicale estivo prevede concerti gratuiti in diverse città italiane e, per la prima volta, una tappa all’estero a Malta. La manifestazione coinvolgerà artisti italiani e internazionali, portando musica dal vivo nelle piazze e nelle location più suggestive. L’evento si svolgerà nel corso della stagione estiva, con date ancora da confermare.

Dopo il grande successo dell’edizione 2025, con ben oltre 120mila spettatori, Radio 105 presenta il 105 Summer Festival 2026, il tour musicale estivo che porterà in tutta Italia, e per la prima volta anche all’estero, alcuni dei protagonisti della musica italiana e internazionale. 105 Summer Festival 2026: cast artisti, date e città. L’edizione 2026 sarà un viaggio attraverso i brani più ascoltati dell’estate, con concerti dal vivo a ingresso gratuito, nel segno del claim di Radio 105 “Proud to be different”, reinterpretato dall’artista Alessandro Malossi. A guidare le serate saranno i volti più amati dell’emittente radiofonica, mentre gli eventi potranno essere seguiti oltre che dal vivo, anche in diretta su Radio 105, su Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), tramite app e sui canali social ufficiali della radio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - 105 Summer Festival 2026: concerti gratuiti, cast artisti e tappa internazionale a Malta

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SABRINA SALERNO - Boys (Summer festival 2025) Amazing cleavage

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