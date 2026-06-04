Al Civico si è svolto uno spettacolo intitolato “Chi Sono” che unisce il linguaggio del corpo con il mondo dei tarocchi. La performance, intitolata “Danseavie”, ha presentato una danza che si focalizza sulla ricerca dell’identità personale, utilizzando simboli arcani e movimenti coreografici. La scena ha ospitato un percorso artistico che ha mescolato elementi visivi e simbolici per creare un’esperienza poetica e immaginifica.

Il linguaggio del corpo incontra l’universo simbolico degli arcani per dare forma a un viaggio poetico e visionario focalizzato sulla ricerca dell’identità. Il palcoscenico del Teatro Civico si prepara ad accogliere ‘La favola di Chi Sono e lo straordinario mondo dei Tarocchi’, la nuova produzione artistica firmata dalla scuola di danza Danseavie Corpo Unico, sotto la direzione di Greta Sabbatini. L’evento, che gode del patrocinio del Comune della Spezia, si terrà stasera, alle 21, e fonderà coreografia, teatro e narrazione. L’ispirazione narrativa e visiva dell’opera e della complessa impalcatura scenica deriva direttamente dal lavoro dell’autore e illustratore Michelangelo Rossato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Chi Sono’ e il mondo del tarocchi. La danza di Danseavie al Civico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL MONDO – La danza dellanima compiuta

Notizie e thread social correlati

Biennale Danza: il Leone d’Argento va a chi danza per la libertàLa Biennale Danza 2026, che si svolge a Venezia dal 17 luglio al 1° agosto in occasione del suo ventesimo anniversario, ha annunciato il vincitore...

Rosalìa, i costumi del Lux Tour ispirati al mondo della danza: il tutù è un omaggio alla Ballerina di DegasDurante il Lux Tour, Rosalìa indossa costumi ispirati alla danza, tra cui un tutù che richiama la Ballerina di Degas.

Temi più discussi: Chi sono? Chi sei?, Calderon e il teatro barocco a Forlì; Lei non sa chi sono io (proprio così); Elezioni comunali a Salerno, chi sono i consiglieri eletti: tutti i nomi; Italia, i convocati per le amichevoli: chi sono i nuovi giocatori della nazionale · Calcio.

Servirà qualche giorno per sapere chi sono i due candidati a governatore della California che si sfideranno a novembre, perché c'è da scrutinare il voto postale. Ma i Dems sembrano aver scongiurato il rischio di cui ho scritto su @ilfoglio che siano due Repub x.com

Eliminati primo serale Amici 25, chi sono? | I nomi, perché sono tre e la reazione del webTre sono gli eliminati del primo serale di Amici 25: ecco chi sono, perché sono in tre ad andare via e come ha reagito il pubblico alle scelte della giuria Il serale di Amici 25 è iniziato col botto. ilsussidiario.net

Askatasuna, chi sono gli antagonisti di Torino e cosa significa il termine bascoAskatasuna è un termine basco che si traduce in italiano come libertà o emancipazione. Non è un concetto generico, ma profondamente radicato nella storia e nella cultura del popolo basco, spesso ... ilmattino.it