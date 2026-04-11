La Biennale Danza 2026, che si svolge a Venezia dal 17 luglio al 1° agosto in occasione del suo ventesimo anniversario, ha annunciato il vincitore del Leone d’Argento. Il premio è stato assegnato a Mamela Nyamza, artista nota per il suo impegno nella promozione della libertà attraverso la danza. La cerimonia di premiazione si è svolta in concomitanza con l’evento, attirando l’attenzione sulla figura premiata.

Il prestigio della Biennale Danza 2026, che celebra il suo ventesimo anniversario a Venezia tra il 17 luglio e il primo agosto, ha appena trovato una nuova, potente voce attraverso il riconoscimento di Mamela Nyamza. La coreografa e attivista sudafricana è stata insignita del Leone d’Argento, un premio che celebra non solo l’eccellenza artistica ma anche la capacità di trasformare il movimento in uno strumento di lotta sociale. Il riconoscimento arriva in un momento in cui la danza viene rivendicata come pura espressione di libertà e amore, portando sul palco internazionale le cicatrici e la forza di chi ha dovuto danzare per sopravvivere. Dalle strade di Gugulethu al palcoscenico mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale Danza: il Leone d’Argento va a chi danza per la libertà

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