Chi è Manga Foe Ondoa il primo colpo del Monza dopo il ritorno in Serie A

Il Monza ha annunciato l'acquisto di Manga Foe Ondoa, portiere proveniente dalla Ligue 1. Il giocatore, nato in Camerun, ha già maturato esperienze in diverse squadre europee e ha partecipato a competizioni internazionali con la nazionale camerunese. Ondoa si distingue per le sue doti di reattività e agilità, con una carriera che include anche presenze in campionati di alto livello. L'acquisto arriva in vista della sua prima stagione in Serie A con il club lombardo.

Chi è Manga Foe Ondoa, il nuovo acquisto del Monza dopo il ritorno in Serie A. La sua storia e le sue caratteristiche tecniche. Il calciomercato del Monza si sblocca ufficialmente, dando il via alle operazioni estive per costruire un organico all’altezza delle impegnative sfide che attendono la squadra. In vista della prossima stagione calcistica, la dirigenza lombarda ha messo a segno la prima importante operazione in entrata per rinforzare il reparto mediano. Dopo la grande festa per il tanto desiderato ritorno in Serie A, i vertici societari hanno chiuso definitivamente l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di un promettente talento transalpino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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