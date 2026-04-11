Il 30 gennaio 1994, nella partita tra Bari e Monza, un giocatore del Bari segnò un gol che diede un impulso decisivo alla squadra in quella stagione. La rete, realizzata da un calciatore noto come

Trentadue anni fa, il 30 gennaio 1994, una prestazione individuale capace di sbloccare il destino di un intero campionato portò il Bari a conquistare tre punti fondamentali in trasferta contro il Monza. In quella sfida di Serie B, valida per la ventunesima giornata, il colpo di testa del bomber Tovalieri su un cross proveniente da destra decise l’incontro dopo soli sei minuti, permettendo alla squadra guidata da Materazzi di espugnare il campo brianzolo e consolidare la posizione in classifica. L’impatto di quel gol sulla corsa verso la promozione. La rete segnata dal soprannominato Cobra non fu solo un successo tattico nel Brianteo, ma un tassello fondamentale per le ambizioni pugliesi di quell’annata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, il colpo del Cobra: quel gol al Monza che sognò la Serie A

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