Al Met Gala 2026 si sono susseguite varie novità: tra i protagonisti, il cantante noto come Bad Bunny in una versione inaspettata da nonno, e le coppie formate da madri e figlie. È tornata in scena anche Lindsey Vonn, dopo una caduta che aveva messo in discussione la sua carriera. Durante l’evento sono stati mostrati anche i volti delle serie televisive più popolari del momento, attirando molte attenzioni.

Il Met Gala 2026 è stato rinominato polemicamente «tech gala», complice una presenza molto più evidente del solito di figure e aziende della Silicon Valley, tra dirigenti di Amazon, Meta, Snapchat e Spotify. Molte grandi aziende tecnologiche hanno acquistato tavoli, con cifre che arrivano fino a centinaia di migliaia di dollari. Anche Jeff Bezos e la moglie Lauren Sánchez sono stati sponsor centrali dell’evento, con una donazione enorme, circa 10 milioni di dollari.Lei ha presenziato sul tappeto da sola, forse nel tentativo di arginare il polverone. A proposito di affari, al centro c’erano anche quelli di famiglia. Beyoncé è tornata dopo dieci anni dall’ultimo Met e lo ha fatto come co-chair al fianco di Jay-Z e della loro primogenita Blue Ivy Carter.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bad Bunny versione nonno, le coppie mamma-figlia, il ritorno di Lindsey Vonn dopo la caduta e il debutto dei protagonisti delle serie del momento: chi ricorderemo del Met Gala 2026

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