Chi è il Claudio Gentili il futuro quarto marito di Corinne Clery | Con lui sono me stessa

Da metropolitanmagazine.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Gentili, imprenditore, è il futuro marito di Corinne Clery. La coppia è insieme da quattro anni e si sposerà il 25 dicembre. Clery ha dichiarato che con Gentili si sente libera di essere se stessa.

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Il futuro marito di Corinne Clery è Claudio Gentili, imprenditore al quale è legata da quattro anni convolerà a nozze il prossimo 25 dicembre. L’attrice sarà ospite oggi de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Una relazione fresca quella tra la Clery e Gentili, arrivata dopo la storia con Angelo Costabile durata 8 anni. Il primo incontro risale a diverso tempo addietro, in occasione della presentazione del libro di Sandra Milo, ma in quell’occasione non era scattata la scintilla. Succesivamente Corinne e Claudio si ritrovano alle terme, per poi trascorrere la Pasquetta insieme, approfondendo la loro conoscenza.  Chi è il futuro marito di Corinne Clery: come si sono conosciuti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Chi è il Claudio Gentili il futuro (quarto) marito di Corinne Clery: “Con lui sono me stessa”
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