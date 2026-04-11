Corinne Clery si prepara a risposarsi con Claudio Gentili, un uomo di 76 anni. La coppia ha annunciato che il matrimonio è imminente, anche se Gentili ha dichiarato di essere omosessuale e di non provare sentimenti d’amore nei confronti di Clery. La notizia ha attirato l’attenzione, considerando l’età e la natura della relazione, mentre i dettagli sulla cerimonia non sono stati ancora divulgati.

La vita non finisce a 76 anni e di certo non lo pensa Corinne Clery, pronta a un nuovo matrimonio. Il fortunato si chiama Claudio Gentili ed è ormai tutto pronto per la cerimonia. Un’unione decisamente differente rispetto a quelle passate. Il motivo lo ha spiegato proprio lei: “ Con l’amore e i sentimenti ho chiuso ”. Chi è Claudio Gentili. Non si hanno molte informazioni su Claudio Gentili, se non che è un imprenditore, ingegnere e maestro di fitness. Una personalità decisamente positiva, stando alle descrizioni di Clery: “Gli ho fatto passare mesi in cui ero insopportabile e mi ha accettato per come sono. Con lui sono me stessa ”. Di recente è poi scesa nel dettaglio, spiegando che il suo futuro marito è in realtà omosessuale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Corinne Clery sposa Claudio Gentili, lui è omosessuale: “Non ci amiamo”

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