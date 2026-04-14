Corinne Clery ha rivelato di aver deciso di interrompere la relazione con il suo compagno, Claudio Gentili, durante la trasmissione

A dare l’annuncio è la stessa Corinne Clery, che nello studio di Storie di donne al bivio di Monica Setta confessa le vere ragioni di una simile decisione (il matrimonio improvviso con il compagno Claudio Gentili ). La motivazione va trovata infatti in un problema di salute che l’ha profondamente scossa: “Ho temuto di morire. Sono stata male alla prima del mio spettacolo teatrale, sono svenuta davanti a tutti, non mi riprendevo. Ho perso i sensi e ho dovuto smettere la tournée. Sto facendo ancora mille esami, sto meglio, ma ho deciso di lasciare il teatro per sempre e di pensare solo alla mia salute”. “Non lo sposo per amore o per sesso, ma perché gli voglio bene e lui sa starmi accanto con un affetto unico”.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il fidanzato e futuro marito di Corinne Clery, Claudio Gentili: “Lui è omosessuale. Non siamo innamorati, con il sesso ho chiuso”

Corinne Clery: “Il mio futuro marito è omosessuale. Non siamo innamorati, con il sesso ho chiuso”Il prossimo dicembre Corinne Clery sposerà Claudio Gentili con un matrimonio "non convenzionale", come lei stessa l'ha definito: "Con i sentimenti e...

Corinne Clery sposa Claudio Gentili, lui è omosessuale: “Non ci amiamo”La vita non finisce a 76 anni e di certo non lo pensa Corinne Clery, pronta a un nuovo matrimonio.