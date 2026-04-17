Di recente si sono riaccese le tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi, coinvolgendo di nuovo i social network. La giornalista ha risposto pubblicamente a un commento del conduttore, senza fare riferimenti diretti ai precedenti dissapori. La discussione ha attirato l’attenzione di alcuni utenti, che hanno commentato le sue opinioni e le sue reazioni sui social. Nessun nuovo confronto si è ancora verificato in ambito televisivo o pubblico.

Polemica a distanza tra Gianluigi Nuzzi e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha commentato con ironia un tweet in cui un utente sosteneva che Nuzzi avrebbe citato tutti gli ospiti della puntata di giovedì 16 aprile del programma di Pio e Amedeo “Stanno tutti invitati” tranne lei. C’è un precedente tra i due, che risale al 2024. La frase di Nuzzi in tv su Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo Il commento di Selvaggia Lucarelli alla "dimenticanza" di Nuzzi Le precedenti tensioni tra Selvaggia Lucarelli e Gianluigi Nuzzi La frase di Nuzzi in tv su Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo Nella giornata di giovedì 16 aprile, in chiusura della sua...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gianluigi Nuzzi "dimentica" Selvaggia Lucarelli, lei risponde via social: le vecchie tensioni col conduttore

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