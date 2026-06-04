Che sapore hanno i muri | l' ex inviato Rai Paolo Aleotti svela i segreti e le storie del carcere a Nebbiuno

Venerdì 5 giugno, alle ore 18, alla Terrazza Fassi di Nebbiuno, il giornalista e scrittore Paolo Aleotti presenta al pubblico il suo ultimo libro "Che sapore hanno i muri" edito da Casa Sirio editore, nel quale racconta la sua esperienza nel carcere di Bollate, dove per 9 anni ha diretto un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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The police came to the house to reassure Tu's family. Tu has moved to a new place.

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