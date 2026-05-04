Pamela in caserma anche l’inviato Rai che segue il caso | Mi hanno chiesto del mio rapporto con Francesco Dolci

A Bergamo, nell’ambito delle indagini sulla profanazione del cadavere di una donna di 29 anni, sono stati ascoltati sia l’inviato Rai che segue il caso, sia una donna chiamata Pamela. Durante l’interrogatorio, l’inviato ha riferito di essere stato interrogato riguardo al suo rapporto con una persona indicata come Francesco Dolci. La donna, Pamela, si trovava in caserma e sono emersi dettagli legati alle indagini sulla vicenda.

Bergamo. Anche Claudio Giambene, inviato Rai de “La vita in diretta”, è stato ascoltato dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, la 29enne la cui bara è stata tagliata e la testa portata via da ignoti. Sentito lunedì mattina (4 maggio) per circa due ore come persona informata sui fatti, al giornalista sarebbe stato chiesto in particolare del rapporto con Francesco Dolci, più volte intervistato e presenza ricorrente nelle trasmissioni che seguono il caso. Lo spiega lui stesso in diretta: avrebbe fornito in particolare alcune chat intercorse tra i due. Lui e Dolci si sarebbero conosciuti lo scorso ottobre, dopo l’avvio delle indagini sul femminicidio di Pamela.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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