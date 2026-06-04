È stato rilevato il fenomeno climatico noto come Super El Niño, che potrebbe influenzare la stagione estiva. Le previsioni indicano un aumento delle temperature e possibili ondate di caldo intenso. Le autorità meteorologiche monitorano attentamente le variazioni di temperatura e le condizioni atmosferiche per prevedere eventuali eventi estremi. La presenza di questo fenomeno potrebbe portare a periodi di caldo prolungato e siccità in alcune aree.

Arriva la stagione calda e c'è grande attenzione alle previsioni meteo e alle tendenze di più ampio respiro. In questo contesto l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ha confermato l'imminente ritorno di El Niño, il fenomeno climatico naturale che provoca un riscaldamento anomalo delle acque superficiali del Pacifico equatoriale e che influenza il clima su scala globale. Secondo gli esperti, le prime manifestazioni potrebbero verificarsi tra maggio e luglio, con un'elevata probabilità che l'evento si consolidi entro la fine dell'estate e persista almeno fino a novembre. Le previsioni indicano che l'episodio potrebbe essere particolarmente intenso, tanto da essere definito da alcuni scienziati un "Super El Niño". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Che estate ci aspetta? Scatta Super El Niño: gli effetti sul clima

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