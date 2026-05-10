Si prevede che il fenomeno meteorologico noto come Super El Niño si manifesti nei prossimi mesi, influenzando il clima globale. Le previsioni indicano che l'estate del 2026 potrebbe registrare temperature molto alte e una maggiore frequenza di eventi climatici estremi in diverse regioni del pianeta. Questo fenomeno, che si verifica quando le acque superficiali del Pacifico si riscaldano significativamente, è associato a variazioni climatiche di vasta portata.

Arriva il Super El Niño e l'estate 2026 sarà estremamente calda e con eventi violenti in tutto il mondo. A rivelarlo le ultime previsioni del Ecmwf, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine che parlano di un aumento della temperatura degli oceani stimato di almeno 2 gradi e di valori letteralmente impazziti per minimo tre mesi. Secondo gli esperti, il super El Niño porterà anche il 2027 a essere l'anno più caldo di sempre da quando esistono le rilevazioni. Tutta colpa del fenomeno atmosferico che quest'estate farà registrare anomalie al di fuori della normalità. Il semplice El Niño infatti prevede un aumento termico di 0,5 gradi rispetto alla media mentre le stime parlano di oltre i 2 gradi e questo porterà l'arrivo di un mega fenomeno atmosferico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meteo, arriva il Super El Niño: cosa ci aspetta nei prossimi mesi

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