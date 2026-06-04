Charles Leclerc ha annunciato il rinnovo del contratto con la Ferrari, confermando il proprio impegno con il team. Il pilota ha dichiarato di credere nel progetto della scuderia. Secondo le sue parole, Mercedes sarà la principale avversaria anche nel prossimo Gran Premio di Montecarlo. La conferma del rinnovo è arrivata pochi giorni prima della tappa del mondiale, che si svolgerà sulla celebre pista cittadina.

Charles Leclerc è il pilota più atteso in vista del prossimo weekend del Mondiale di F1 2026. Il ferrarista si presenta all’appuntamento di casa, sul circuito cittadino di Montecarlo, con l’obiettivo di riscattare il deludente fine settimana di Montreal e ritrovare quel feeling che possa consentirgli di conquistare la prima vittoria stagionale. L’avvicinamento al Gran Premio di Monaco assume un significato particolare per il monegasco, reduce dall’annuncio del rinnovo del contratto con la Ferrari. Un segnale di continuità e fiducia reciproca che Leclerc ha commentato nel corso della conferenza stampa. “ Non avevo una scadenza precisa in mente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Charles Leclerc: “Ho rinnovato perché credo nella Ferrari. Mercedes sarà il team da battere anche a Montecarlo”

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