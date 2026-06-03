La Ferrari ha annunciato il rinnovo del contratto con il pilota di 28 anni. Leclerc continuerà a gareggiare con la scuderia anche nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1. Il pilota ha commentato la notizia, affermando di essere molto felice di proseguire con la squadra. La decisione è stata comunicata tramite una nota ufficiale della scuderia.

AGI - Ferrari e Charles Leclerc ancora insieme: il pilota monegasco "continuerà a vestire i colori della squadra nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1 ", si legge nella nota della Scuderia di Maranello che ha ufficializzato il rinnovo del 28enne pilota monegasco. Leclerc: "Non potrei essere più felice" . "Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team - le parole di Leclerc -. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo... 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Ferrari, rinnovato il contratto a Leclerc. Charles: "Non potrei essere più felice"

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