Charlene di Monaco cambia stile e incanta | sguardi complici e sorrisi

Charlene di Monaco si è mostrata dal balcone del Palazzo insieme al marito per assistere alla processione del Corpus Domini. La principessa ha indossato un nuovo stile, attirando l’attenzione con sguardi e sorrisi condivisi con il consorte. La coppia ha osservato la manifestazione religiosa senza rilasciare dichiarazioni, mentre la folla presente ha seguito con attenzione la loro presenza. La processione si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali, con partecipazione pubblica e cerimonie religiose.

Charlene di Monaco si è affacciata dal balcone del Palazzo con suo marito Alberto per assistere alla processione del Corpus Domini. La Principessa negli ultimi tempi ha cambiato stile, i suoi look sono più romantici e meno essenziali. Anche i colori si sono fatti più brillanti. Ma soprattutto sorride continuamente, anche al suo Principe. Il nuovo stile piace e lei è sempre più incantevole. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

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Prince Albert II and Princess Charlene of Monaco Participate in Road Safety Day & More

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