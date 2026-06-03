Letizia di Spagna contro Charlene di Monaco | la sfida di stile reale a colpi di tinte pastello

Il weekend scorso, i membri della famiglia reale monegasca hanno visitato la famiglia reale spagnola. La principessa Charlene e la regina Letizia hanno indossato abiti primaverili, entrambi in colori pastello. Charlene ha scelto un completo azzurro chiaro, mentre Letizia ha optato per un look rosa pallido. Entrambe le donne hanno mostrato uno stile elegante e sobrio, adatto alla stagione.

Lo scorso weekend i reali del Principato di Monaco hanno fatto visita alla Royal Family spagnola. La principessa Charlene e la regina Letizia ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile: ecco i loro look primaverili e bon-ton. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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