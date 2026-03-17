Durante la cerimonia di premiazione della Guida Michelin France 2026, Monaco ha ospitato l’evento, scelta per la sua alta concentrazione di ristoranti di livello. Charlene di Monaco ha partecipato indossando un tailleur oro metallizzato, attirando l’attenzione con il suo look elegante. La manifestazione si è svolta nel contesto di un rapporto di lunga data tra Monaco e la guida.

Come sappiamo, ogni anno la celebre Guida Michelin France seleziona una destinazione diversa per la sua prestigiosa cerimonia di premiazione: con l’edizione 2026 è stato il turno di Monaco, visto il rapporto di lunga data e la sua eccezionale concentrazione di ristoranti di alto livello. È stato dunque il Grimaldi Forum ad ospitare per la primissima volta l’evento e, data la rilevanza della serata, non potevano certo mancare all’appello il Principe Alberto II e Charlene di Monaco: con la grazia che da sempre la contraddistingue, la principessa ha fatto la sua splendida apparizione vestita d’oro da capo a piedi. Vediamone insieme ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene di Monaco scintilla con un tailleur oro metallizzato

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