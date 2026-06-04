Cinque anni dopo la firma di un protocollo d’intesa per il risanamento di un torrente, i lavori di sistemazione non sono ancora iniziati. Il rappresentante di un’ente locale ha inviato una richiesta alle Procure per verificare eventuali responsabilità legali e approfondire le ragioni del ritardo nell’avvio dei lavori. La mancata partenza dei lavori ha generato preoccupazioni tra i cittadini e le associazioni locali.

Sono già passati cinque anni dalla firma del protocollo d’intesa per il risanamento del torrente Cesuola sottoscritto tra il Comune di Cesena, l’ Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Atersir ed Hera spa nel 2021, poi aggiornato nel dicembre 2025, ma i lavori non sono ancora partiti. Lo fa notare Graziano Castiglia che ha inviato una lettera intitolata ‘torrente Cesuola fogna di città’ ai procuratori della Repubblica di Forlì, Bologna e Ravenna, e a numerosi dirigenti di enti pubblici (Comune di Cesena e Arpae ) e al comando provinciale della Guardia di finanza. La lettera è corredata da numerosi allegati,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesuola, i lavori non partono. Castiglia si rivolge alle Procure

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