Risanamento del Cesuola | Intervento da 28 milioni 10 già finanziati Si attende ordinanza commissariale per appaltare i lavori

Il progetto di risanamento del torrente Cesuola prevede un intervento da 28 milioni di euro, di cui 10 milioni sono già stati finanziati. Attualmente si attende l’ordinanza commissariale necessaria per procedere con l’appalto dei lavori. Il percorso di intervento sta proseguendo in conformità con le tappe comunicate alla cittadinanza, in accordo con il Protocollo d’intesa firmato tra il Comune, l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale, la Protezione Civile e Atersir.

Il percorso di risanamento del torrente Cesuola prosegue secondo le tappe già condivise con la cittadinanza nel corso di questi mesi e in linea con il Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Cesena, l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Atersir ed.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Risanamento, la struttura commissariale punta anche a riqualificare: l'idea per via BonsignoreGli uffici della Struttura Commissiariale stanno lavorando ad ipotesi progettuali volte alla riqualificazione di alcune micro-aree già sgomberate e... Messina: Da 382 milioni di euro di debito a soli 10 nel 2023. Risanamento finanziario e nuovi investimenti per la città.Messina ha compiuto un’inversione di tendenza storica, passando da un debito pubblico di 382 milioni di euro nel 2018 a soli 10 milioni alla fine del...