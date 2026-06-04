Cesena Fiera nominato il nuovo cda che sale a nove membri | tra i quattro nuovi ingressi figurano due donne

Il nuovo consiglio di amministrazione di Cesena Fiera è stato formato con nove membri, inclusi due donne tra i quattro nuovi ingressi. L’assemblea dei soci di questa mattina ha approvato il bilancio 2025 e nominato i componenti del cda. La riunione ha confermato la gestione positiva dell’ente, che prosegue nel suo percorso di bilanci in attivo. Nessuna variazione è stata annunciata rispetto alla composizione precedente del consiglio.

Cesena Fiera chiude un ennesimo bilancio positivo e rinnova il consiglio di amministrazione. Questo l’esito dell’assemblea dei soci di questa mattina (giovedì 4 giugno) nell’ente cesenate che ha visto l’approvazione dell’esercizio di bilancio 2025 e la nomina del consiglio di amministrazione che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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