Csn | Rischio depotenziamento per Cesena Fiera il cda sale a nove | Macfrut si riduce e Ieg avanza

Il consiglio di amministrazione di Cesena Fiera è stato ampliato da cinque a nove membri, un cambiamento che coinvolge anche la riduzione di alcune manifestazioni come Macfrut e l’avanzamento di Ieg. La modifica dello statuto e l’aumento dei componenti sono stati oggetto di discussione, considerando che l’azienda conta 13 dipendenti. La decisione ha suscitato attenzione tra i rappresentanti di categoria e gli operatori del settore fieristico.

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