Csn | Rischio depotenziamento per Cesena Fiera il cda sale a nove | Macfrut si riduce e Ieg avanza
Il consiglio di amministrazione di Cesena Fiera è stato ampliato da cinque a nove membri, un cambiamento che coinvolge anche la riduzione di alcune manifestazioni come Macfrut e l’avanzamento di Ieg. La modifica dello statuto e l’aumento dei componenti sono stati oggetto di discussione, considerando che l’azienda conta 13 dipendenti. La decisione ha suscitato attenzione tra i rappresentanti di categoria e gli operatori del settore fieristico.
“La modifica dello statuto di Cesena Fiera, con l’allargamento del consiglio di amministrazione fino a nove componenti, che ricordiamo conta 13 dipendenti, non può essere trattata come una semplice pratica tecnica. È una scelta politica pesante, che riguarda il futuro della Fiera, il ruolo di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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