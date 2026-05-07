Leonardo nominato il nuovo Cda | Francesco Macrì è il nuovo presidente Chi sono i 12 membri

L’assemblea degli azionisti di Leonardo ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, formato da 12 membri con un mandato di tre esercizi, fino al 2026-2028. Tra i componenti, è stato nominato presidente un dirigente con esperienza nel settore. La composizione del consiglio è stata decisa durante l’incontro, che ha portato anche alla designazione di altri membri. La nomina avviene in un momento di cambiamenti per l’azienda.

L’assemblea degli azionisti di Leonardo ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto di 12 membri e dalla durata di mandata fissata a tre esercizi (in carica, dunque, nel triennio 2026-2028). Inoltre, ha nominato Francesco Macrì presidente del Cda con il 99,456% del capitale rappresentato in assemblea. Nuovo cda di Leonardo: chi sono i 12 membri. Il nuovo consiglio di amministrazione risulta quindi così composto: Francesco Macrì presidente, Lorenzo Mariani, Trifone Altieri, Roberto Diacetti, Enrica Giorgetti, Elena Grifoni, Dominique Levy, Cristina Manara, Francesco Soro, Maurizio Tucci, Elena Vasco, Rosalba Veltri. La lista...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Leonardo, nominato il nuovo Cda: Francesco Macrì è il nuovo presidente. Chi sono i 12 membri Notizie correlate Chi è Francesco Macrì nuovo presidente di LeonardoFrancesco Macrì è il nuovo presidente di Leonardo, al posto di Stefano Pontecorvo ai vertici del campione nazionale della difesa e dell’aerospazio. La prima dedica alla sorella scomparsa: chi è Francesco Macrì, nuovo presidente di LeonardoSul profilo di Francesco Macrì, nuovo presidente del Cda di Leonardo, si sono accesi nelle ultime ore i riflettori. Altri aggiornamenti Temi più discussi: L'assemblea di Leonardo conferma la presidenza a Macrì, Mariani nel board; Macrì a Leonardo, il missile parte… ma qualcuno guarda il meteo?; Estra: l’Assemblea dei Soci approva il bilancio d’esercizio 2025 e la destinazione dell’utile; Leonardo, nuovo CdA, ISS boccia lista MEF con Mariani CEO e propone Assogestioni; Wyser Pratte dice no al cambio vertice. Leonardo, nominato il nuovo cda: il presidente è Francesco MacrìL'azienda, che vanta una presenza molto importante anche a Torino nella zona di corso Marche, ha dato mandato al nuovo consiglio d'amministrazione fino al 2028 ... torinoggi.it Leonardo, Macrì alla guida del nuovo cda 2026-2028Con il 99,456% del capitale rappresentato in assemblea, gli azionisti di Leonardo hanno indicato Francesco Macrì alla presidenza del nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per tre e ... avionews.it Ospiti della puntata Marco Ricotti, docente di Impianti Nucleari al Politecnico di Milano e Francesco Macrì, presidente di Estra, per un confronto su tecnologie, tempi, costi e scenari del possibile ritorno del nucleare in Italia - facebook.com facebook