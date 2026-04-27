Conservatorio replica alla CGIL | Dialogo con le imprese per crescere

Il conservatorio ha risposto alla CGIL riguardo alle recenti dichiarazioni, affermando che il dialogo con le imprese è essenziale per favorire la crescita. In una nota diffusa, l'istituzione ha spiegato di aver avviato incontri con alcune aziende del settore per migliorare le opportunità formative e sostenere lo sviluppo professionale. La replica si inserisce nel confronto in corso tra le parti, incentrato sulle strategie di crescita e collaborazione futura.

Tempo di lettura: 4 minuti “In relazione all’articolo pubblicato da testate giornalistiche, contenente osservazioni da parte dell’organizzazione sindacale CGIL in merito all’adesione del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento a Confindustria, si ritiene opportuno offrire un chiarimento complessivo, in forma istituzionale e nel rispetto del necessario confronto pubblico”. Lo scrivono in una nota il presidente Nazzareno Orlando e il direttore Giuseppe Ilario del Conservatorio ‘Nicola Sala’ di Benevento. “Il Conservatorio ribadisce, in via preliminare, il pieno riconoscimento del ruolo delle organizzazioni sindacali quali interlocutori qualificati del sistema pubblico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Conservatorio, replica alla CGIL: “Dialogo con le imprese per crescere” Notizie correlate L'Unione replica alla Cgil: "Dialogo aperto, le altre sigle sindacali non hanno aderito allo stato di agitazione""Non corrisponde quindi al vero l’idea di un’amministrazione indisponibile al dialogo, lo dimostra il fatto che le altre sigle sindacali non hanno... Turismo, Mazzi sfida le cancellazioni: serve il dialogo con le impreseIl nuovo ministro del turismo, Mazzi, ha avviato il proprio mandato operativo dando priorità al confronto con le amministrazioni locali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Conservatorio di Benevento, replica alla CGIL: Adesione a Confindustria scelta strategica, nessuna svolta privatisticaIn relazione all’articolo pubblicato da testate giornalistiche, contenente osservazioni da parte dell’organizzazione sindacale CGIL in merito all’adesione del Conservatorio Statale di Musica Nicola S ... ntr24.tv Il Conservatorio è un’impresa?: otto domande della CGIL sull’adesione a Confindustria BeneventoFLC CGIL Benevento e CGIL Benevento esprimono perplesso stupore e netta contrarietà alla notizia, diffusa a mezzo stampa, dell’adesione del Conservatorio Nicola Sala a Confindustria Benevento, sia ... ntr24.tv