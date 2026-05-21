Mazda2 Hybrid | la gamma è ora più ampia e aggiornata

La gamma della Mazda2 Hybrid si amplia e si aggiorna, con modifiche sia all’esterno che all’interno dell’abitacolo. La vettura, compatta e prodotta dal marchio giapponese, ha subito interventi estetici e di design per migliorare l’aspetto esteriore. Gli interventi riguardano anche gli interni, con modifiche che riguardano materiali e layout. La Mazda2 Hybrid è una delle versioni della piccola utilitaria, che condivide molte caratteristiche con la Toyota Yaris.

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Aggiornamenti importanti in termini di design, comfort e sicurezza per la Mazda2 Hybrid, l'utilitaria compatta della casa giapponese, che con l'arrivo della nuova versione per il 2026 rafforza la propria efficienza e praticità nel segmento B. L'auto, basata sullo stile della gemella Toyota Yaris, combina il design Kodo, caratteristico di Mazda, con un propulsore elettrificato full hybrid ad alto rendimento, oltre agli interni intuitivi e orientati verso il conducente. È stata così ampliata la gamma della Mazda2 Hybrid, che ha ora una dotazione di serie più ricca su tutte le sue versioni, a partire da quella d'ingresso: Prime-Line. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mazda2 Hybrid: la gamma è ora più ampia e aggiornata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video New Mazda 2 HYBRID 1.5h Homura CVT Automatic Sullo stesso argomento Nuovo Volkswagen Caddy 2027: la gamma sarà più ampia che mai?Bellissima idea — e tra l’altro non è nemmeno così “fantascienza”: il Volkswagen Caddy è sempre stato uno dei modelli più modulari di Volkswagen, con... Kia amplia la gamma Sportage: debutta il nuovo Tri-Fuel Full Hybrid GPL(Adnkronos) – Kia amplia la gamma di uno dei SUV più importanti della propria offerta con il lancio del nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid GPL,... Mazda2 Hybrid 2026, efficienza e sicurezza per la città: i prezziLa Mazda2 Hybrid 2026 evolve con un motore efficiente e interni curati, offrendo una dotazione di sicurezza attiva completa già dalla versione base ... virgilio.it Mazda2 Hybrid 2026 cresce in sicurezza e dotazioni di serie: tutti i prezziTU CHIEDI, QUATTRORUOTE RISPONDE trovauto, il tuo consulente gratuito Magazine Riproduci il Successivo Con il Model Year 2026, Mazda2 Hybrid evolve in modo oculato puntando soprattutto su una dotazion ... quattroruote.it