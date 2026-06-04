Certaldo si prepara a Mercantia torna il festival del teatro di strada | le date
A Certaldo, il festival del teatro di strada torna con le sue date programmate. Il borgo medioevale si prepara ad accogliere artisti e pubblico per un evento che trasforma le vie del centro in un grande palcoscenico. La manifestazione prevede spettacoli, performance e installazioni artistiche distribuite in vari punti del paese. La rassegna si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse location all’interno del centro storico. La partecipazione è aperta a visitatori di tutte le età.
Firenze, 4 giugno 2026 - Un suggestivo borgo medioevale si veste di magia e si trasforma in un palcoscenico diffuso, unico nel suo genere. Accade a Certaldo dove fervono i preparativi per Mercantia il festival internazionale del Quarto teatro che, da ormai 38 anni, offre a migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, giornate all’insegna dell’arte, dello spettacolo e della meraviglia. Dal 15 al 19 luglio, dalle ore 18 fino all’una di notte, nella cittadina che dette i natali a Giovanni Boccaccio si rinnova uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno. GERMOGLI PH: 17 LUGLIO 2025 CERTALDO MERCANTIA 2025 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL QUARTO TEATRO Â© TOMMASO GASPERINI FOTOCRONACHE GERMOGLI Nel 1988 la prima edizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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