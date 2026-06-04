Certaldo si prepara a Mercantia torna il festival del teatro di strada | le date

Notizia in breve

A Certaldo, il festival del teatro di strada torna con le sue date programmate. Il borgo medioevale si prepara ad accogliere artisti e pubblico per un evento che trasforma le vie del centro in un grande palcoscenico. La manifestazione prevede spettacoli, performance e installazioni artistiche distribuite in vari punti del paese. La rassegna si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo diverse location all’interno del centro storico. La partecipazione è aperta a visitatori di tutte le età.