Forlì si prepara ad aprire di nuovo i suoi portoni | torna Zardin il festival dei ' giardini segreti'

A Forlì, il festival Zardin sta per tornare con la sua ottava edizione, prevista per il 16 e 17 maggio 2026. L’evento si svolge nel centro storico e consente l’apertura di giardini, cortili e spazi nascosti, molti dei quali normalmente privati. Durante il fine settimana, questi luoghi vengono trasformati in spazi pubblici, offrendo occasioni di incontro e di condivisione tra i visitatori. La manifestazione si svolge da sette edizioni, attirando un pubblico vario e appassionato di ambienti segreti e curati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui