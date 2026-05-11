Forlì si prepara ad aprire di nuovo i suoi portoni | torna Zardin il festival dei ' giardini segreti'
A Forlì, il festival Zardin sta per tornare con la sua ottava edizione, prevista per il 16 e 17 maggio 2026. L’evento si svolge nel centro storico e consente l’apertura di giardini, cortili e spazi nascosti, molti dei quali normalmente privati. Durante il fine settimana, questi luoghi vengono trasformati in spazi pubblici, offrendo occasioni di incontro e di condivisione tra i visitatori. La manifestazione si svolge da sette edizioni, attirando un pubblico vario e appassionato di ambienti segreti e curati.
Forlì si prepara ad aprire di nuovo i suoi portoni. Il 16 e 17 maggio 2026 torna Zardin, il festival urbano che da sette edizioni apre giardini, cortili e spazi nascosti del centro storico, trasformando per un weekend luoghi privati in spazi di incontro, condivisione e cura. Zardin nasce da un.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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