Arrosticini bombette e fiumi di birra | torna il festival del cibo di strada e si entra gratis

Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, a Rho si svolge lo ‘Streeat Food Truck Festival’, un evento dedicato al cibo di strada su ruote. Durante la manifestazione sono previsiti stand con arrosticini, bombette e numerosi chioschi di birra. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge in diverse giornate, attirando un pubblico interessato a diverse specialità gastronomiche di strada.

Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Rho arriva lo ‘Streeat Food Truck Festival’, il festival itinerante dedicato al cibo di strada su ruote. Ad attendere i visitatori, un lungo weekend a base di eccellenze regionali servite da food truck provenienti da ogni regione d’Italia, accompagnate.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Arrosticini, tacos e birra artigianale: torna lo 'Streeat Food Festival' (ed è gratis)Da venerdì 10 a domenica 12 aprile a Legnano arriva lo ‘Streeat Food Truck Festival’, il festival itinerante dedicato al cibo di strada su ruote. Leggi anche: A marzo il cibo di strada torna a Novara con FoodX Panoramica sull’argomento Arrosticini, bombette e fiumi di birra: torna il festival del cibo di strada (e si entra gratis)Ape car, carretti, furgoncini, biciclette e roulotte verranno allestiti con piastre, forni, friggitrici, bollitori e griglie. Tra le specialità presenti: arrosticini, olive ascolane, hamburger, panini ... milanotoday.it Dai tacos agli arrosticini, a Milano il giro del mondo con lo street food all'IdroscaloTacos, hot dog, arrosticini, bombette, churros, arancini. Una passeggiata all’Idroscalo da leccarsi i baffi. Da domani a domenica ... msn.com