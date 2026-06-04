Cerignola | la Polizia di Stato trae in arresto un 50enne per ricettazione del veicolo condotto di provenienza furtiva

Notizia in breve

Dopo un inseguimento, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 50 anni a Cerignola. L’uomo è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e ricettazione di un veicolo rubato. Durante la fuga, ha tentato di eludere il controllo e ha causato danni a un mezzo delle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato al termine di un inseguimento durato diversi minuti.