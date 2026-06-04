Cerignola | la Polizia di Stato trae in arresto un 50enne per ricettazione del veicolo condotto di provenienza furtiva
Dopo un inseguimento, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 50 anni a Cerignola. L’uomo è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e ricettazione di un veicolo rubato. Durante la fuga, ha tentato di eludere il controllo e ha causato danni a un mezzo delle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato al termine di un inseguimento durato diversi minuti.
Proseguono incessantemente le attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nel territorio di Cerignola. Nel dettaglio, si rappresenta che nel pomeriggio dello scorso 28 aprile, personale della squadra volanti del Commissariato P.S. di Cerignola nell’imboccare la S.S. 16 Bis in direzione Foggia, intercettava una Hyundai Tucson di colore che viaggiava a velocità sostenuta. Gli operatori insospettiti dalle manovre spericolate adottate dal conducente, verificavano attraverso i sistemi informatici che, il veicolo intercettato risultava essere stato rubato in provincia di Bari nella notte precedente. Acclarata la... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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